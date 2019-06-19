Звезда «Основного инстинкта» не перестает радовать поклонников, львиная доля которых — мужчины, провокационными фотосессиями и видеороликами. Несмотря на то, что актрисе 61 год, ее фантастической фигуре, умению двигаться и соблазнительно улыбаться позавидует, пожалуй, любая женщина.

На этот раз Стоун разместила в Instagram ролик, в котором она в свое удовольствием танцует под музыку, но без юбки. На ней надета лишь черная атласная рубашка, ажурные трусики и латексные ботфорты.

Голливудская звезда с пластичностью кошки плавно двигает бедрами в такт мелодии, а когда поднимает руки и задирается рубашка, ее ягодицы слегка обнажаются.

«Делай то, что ты хочешь делать, но делай это каждый день. Я обожаю танцевать, и делаю это с усердием», — подписала она видео.

Подписчики артистки не смогли сдержать эмоций и засыпали ее комплиментами, основная суть которых сводится к мысли: «Вы самая сексуальная женщина на планете!».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Шэрон Стоун обнажилась для журнала Vogue.