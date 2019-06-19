Не менее двух человек погибло в страшном ДТП с автобусом под Челябинском

Рейсовый автобус направлявшийся из Челябинска в Златоуст попал в страшную аварию в среду днем, 19 июня. Фотографии ДТП опубликованы в социальных сетях.

По предварительной информации, погибли не менее двух человек, еще восемь получили ранения.

На месте работают экстренные службы. Обстоятельства произошедшего уточняются.

По некоторым данным, рейсовый автобус столкнулся с бензовозом и катком.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, восемь человек погибли в страшной аварии в Воронежской области. Выжить удалось только маленькой девочке.