Анастасия Волочкова опубликовала в своем Instagram свежее фото, для которого выбрала наряд модного в этом сезоне цвета розовой пудры. Балерина позирует в узком платье до середины колена с длинными рукавами и глубоким декольте.

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Instagram @volochkova_art

Как отмечает Teleprogramma.pro, именно такие оттенки преобладали в коллекции дизайнера Тома Форда на сентябрьской неделе моды в Нью-Йорке, где были представлены тенденции сезона весна-лето 2019.

Образ 43-летней балерины дополняют босоножки «золотого» цвета на высоком каблуке и платформе, а также массивный голубой перстень на руке.

Ранее 5-tv.ru писал, что Анастасия Волочкова заинтриговала поклонников снимком в образе продавщицы магазина.