«Зина из магазина» — Волочкова нарядилась в продавца и заинтриговала подписчиков

, 23:12 Фото 262

Балерина пообещала фанатам некий «шедевр».

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Фото, видео: Instagram @volochkova_art

Анастасия Волочкова заинтриговала подписчиков новым снимком в Instagram — она нарядилась в сине-белую форму продавца и надела на себя бейдж с именем «Зина». При этом юбка у костюма запредельно короткая и балерина не упустила момент продемонстрировать всем свои длинные ноги.

Instagram @volochkova_art

Подпись к фото не добавляет ясности — Волочкова пообещала поклонникам некий «шедевр», который выйдет в соавторстве с Леонидом Закошанским.

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«Ну, а как вам такая „Зина из магазина“? Ждите шедевр. Я так люблю эксперименты!» — написала Волочкова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анастасия Волочкова сравнила мужчин с клоунами.

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