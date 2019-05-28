Анастасия Волочкова заинтриговала подписчиков новым снимком в Instagram — она нарядилась в сине-белую форму продавца и надела на себя бейдж с именем «Зина». При этом юбка у костюма запредельно короткая и балерина не упустила момент продемонстрировать всем свои длинные ноги.
Подпись к фото не добавляет ясности — Волочкова пообещала поклонникам некий «шедевр», который выйдет в соавторстве с Леонидом Закошанским.
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«Ну, а как вам такая „Зина из магазина“? Ждите шедевр. Я так люблю эксперименты!» — написала Волочкова.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анастасия Волочкова сравнила мужчин с клоунами.