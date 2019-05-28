Анастасия Волочкова заинтриговала подписчиков новым снимком в Instagram — она нарядилась в сине-белую форму продавца и надела на себя бейдж с именем «Зина». При этом юбка у костюма запредельно короткая и балерина не упустила момент продемонстрировать всем свои длинные ноги.

Instagram @volochkova_art