Убийство русской девочки в Испании связывают с «мистической» деятельностью ее матери

Неожиданный поворот оказался в деле об убийстве русской школьницы в Испанском городе Матаро, это пригород Барселоны. Местные СМИ установили, что мать девочки — известный в России психолог, Ольга Кавер. Она пишет книги, проводит семинары, учит женщин быть счастливыми, но ее подход, скажем так, нестандартный. Испанцы называют эти практики «мистическими» и намекают, что и убийство могло быть с ними связано. Александр Романов собрал всю имеющуюся информацию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что после смерти ребенка от рук полицейских Киев охватили протесты.