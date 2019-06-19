Видео: МИД Литвы назвал Adidas «больным» из-за майки «USSR»

Скандал разжигаемый сейчас литовскими депутатами к спорту имеет опосредованное отношение, хотя речь идет о футболках популярного бренда, на которых есть символика СССР. Сейм потребовал изъять из продажи продукцию, прославляющую агрессора, из всех магазинов, не только Литвы, но всего мира. В том числе России. Ирония в том, что самых громких успехов литовские спортсмены добивались именно в советской форме. Подробности в репортаже Дмитрия Акимова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что заокеанские заказчики готовы заплатить порой нескромные суммы, чтобы лишний раз разжечь ненависть к России.