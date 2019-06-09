В Литве в эту субботу собралась несистемная оппозиция. Там прошел очередной форум «Свободной России». Лица и интерьеры все те же. Правда время изменили. Раньше зимой собирались, но видимо — холодно и неудобно. Теперь вот летом решили освоить заокеанские гранты. Повестка дня не меняется — кровавый путинский режим, атаки на настоящую демократию и прочие мысли о настоящем патриотизме. А по факту отработка финансирования из Вашингтона. Артур Ломидзе с подробностями.

«Нельзя»

«Почему?

«Разрешения нет»

«Вы — частная охрана, и вас наняли что бы нас не пускать. СМИ должны освещать события, правильно? Одни журналисты освещают события, другие — нет. По какому принципу идет разделение? Это называется дискриминация, вам не кажется? Вы же боретесь с подобным», — такой диалог состоялся у корреспондента с организаторами якобы свободного форума.

Так называемый форум свободной России уже традиционно начинается с того, что журналистам перекрывает дорогу человек в форме. К нему на помощь тут же бросается полиция.

«Журналисты петербургские, „Известия"»

«Надо тогда паспорт с визой», — говорят с виду мирные охранники.

«Пожалуйста».

Вход только для своих. Интервью, не желательным здесь телеканалам под запретом.

«Почему вы отказываетесь с нами общаться?»

«Мы не отказываемся»

«Это выглядит как отказ», — такое общение позволяют себе участники форума.

Официально форум начался 8 июня, но заезд делегатов оказался едва ли не самым ярким событием этого мероприятия. Шумное Вечерние застолье разумеется, сдобренное алкоголем, порадовало прибывших. И так каждый раз, — рассказывает бывший участник этих собраний. Василий Крюков стал персоной нонграта, когда возмутился планами потерявших связь с родиной эмигрантов поддержать запрещенную в России террористическую организацию «Хизб ут-Тахрир»*.

«С самого первого раз я был достаточно им разочарован. Есть зал и сцена. На сцене сидят «гуру», различные «гуру», которые вещают. А весь зал внемлет. Когда вещают эти, так сказать «вожди», — рассказывает Крюков

Задача вождей хорошенько напугать собравшихся. Страшилки начинают сыпаться с первых же минут заседания.

«Владимир Путин был как одержим идеей возвращения Украины в орбиту влияния РФ, так и остается одержим этой идеей. У него в голове сидит вот эта вот мысль, что возрождение Российской Империи не может быть без Украины», — с пафосом вещает Евгений Киселев.

Слушать такие фантазии на трезвую голову сложно. Люди с бэйджами торопливо покидают зал и отправляются в ресторан. Бармены неустанно наполняют бокалы пенным. И кажется, никто не верит что эти пересуды имеют хоть какой-то смысл.

«Это не первый, а седьмой уже форум люди собираются, приезжают, обсуждают, но ни чего не происходит», — делится мнением гражданский активист и участник форума Александр Иванов.

Для чего же такой размах? И откуда деньги на заведомо обреченное на провал мероприятие? Ответить на этот вопрос организаторы не могут уже который год.

«Есть какое-то количество людей, которые заботит судьба России. Обычные люди», — говорит один из организаторов форума Иван Тютрин

А вот участники уже догадались, за чей счет банкет.

«Я считаю, что основная цель — внутриполитическая повестка, американская», — заявляет Евгений Киселев.

Сегодня русофобия хорошо оплачивается.

Организаторы жалуются, что им пришлось сменить пятизвездочный отель, в котором они привыкли проводить в свои мероприятия на заведения поскромнее. Ну выбор, надо сказать, неплохой. Эта база отдыха расположена в туристическом центре Литвы между двух чистейших озер. Номера здесь, мягко говоря недешевые. Галерея ведет от жилого корпуса в аквапарк. Водные процедуры разумеется включены в стоимость проживания.

Отчет о расходах американской машины пропаганды занял 150 страниц. Затраты на работу в России потрясают: «Радио свобода» российское отделение получит в этом году почти восемь миллионов долларов, «голос Америки» тоже урвет лакомый кусок. «Настоящее время» — двенадцать с половиной миллионов. Все эти СМИ запрашивали суммы намного меньше, а получили баснословные бюджеты. Американские чиновники даже не скрывают, они решили усилить давление.

«Нынешнее расширение деятельности в регионах, являющихся целями российской пропаганды, на поддержку свободной прессы и продвижение демократических ценностей и институтов», — говорится в отчете.

Известны регионы, в которых они готовы насаждать свое видение мира, телерадио-компания «Марти» вещает из Майами на испанском, для Кубы. Основная цель — умы и сердца всей Латинской Америки. Все рупоры Вашингтона, работающие на эту задачу, потребуют по расчетам агентства 30 миллионов американских факторов влияния.

«Голос Америки» расширит свое вещание из Венесуэлы, служба будет использовать больше совместно подготовленных репортажей о санкциях США, эмигрантах и беженцах, об отношениях Латинской Америки и соединенных штатов, а также об острых социальных вопросах, таких как: голод, преступность и коррупция», — также значится в отчете.

Основная задача — дестабилизировать ситуацию в регионе, а финансовые вливания должны помочь журналистам увидеть все в нужных заказчику цветах.

«Наращивание пропагандистского вещания на национальном языке, особенно с использованием новых медиа, сетевых медиа, — это одно из обязательных условий успешного государственного переворота, которых n-количество, в последние годы, под руководством США было проведено», — поясняет политолог Александр Мартынов.

Как работают такие издания знает российский журналист который много лет провел на «Радио свобода», но однажды осмелился сказать то, что думает.

«Я написал колонку о том, что полностью поддерживаю решение Путина, взять под защиту значит, население Крыма. Это привело в бешенство мое начальство, которое естественно было настроено совершенное иначе и меня сняли с позиции главного редактора», — рассказывает Андрей Бабицкий.

Он тут же стал изгоем. Как и все несогласные с основной линией. И уже со стороны наблюдал как журналистика превращается в пропаганду.

«С началом украинских событий все поменялось. „Радио свобода“ было мобилизовано уже как сугубо пропагандистский инструмент, направленный против России и кстати говоря это убило Радиостанцию», — продолжает Бабицкий.

Колоссальные деньги вылетают в трубу. Количество просмотров, например, у «Настоящего времени» скрыто. А судя по комментариям, точнее их отсутствию — зрительского интереса к материалам нет. Но в отчетах для инвестора заявлена чуть ли не миллионная аудитория. Надо же как-то оправдывать свое существование. И этот форум действует по тому же принципу. Пока платят за русофобию — кто-то обязательно будет зарабатывать.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Конгресс США опубликовал законопроект о новых антироссийский санкциях.