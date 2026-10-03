Ламинат, линолеум, паркет или керамогранит: какой пол лучше выбрать для квартиры
Напольные покрытия отличаются не только внешним видом и ценой — каждый материал по-своему реагирует на воду, нагрев и ежедневные нагрузки. На что обратить внимание перед ремонтом?
Фото, видео: www.globallookpress.com/Adrian C. Nitu
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Что выбрать для квартиры — ламинат, линолеум, кварцвинил, паркет или керамогранит? Какое покрытие лучше переносит воду, нагрев и нагрузку и почему даже дорогой пол может начать скрипеть или деформироваться? Ответы на эти и другие вопросы — в программе Пятого канала «Стройнадзор».
Ровное основание и высота пола: что важно учесть до укладки напольного покрытия
Правильный монтаж основания пола — главный залог долговечности покрытия. База должна быть ровной, прочной и сухой.
«Частая ошибка — изначально не планировать высоту пирога пола. При стыке разных покрытий не учитывают, что одно толще другого, и в результате появляются порожки», — рассказывает директор архитектурного бюро Анастасия Шестакова.
Поэтому еще на черновом этапе нужно продумать, что будет использоваться в финале.
Ламинат, линолеум, паркет или керамогранит: что выбрать
Линолеум — бюджетный вариант, несложный в укладке и влагостойкий. Но он плохо переносит температурные перепады и горючий.
На смену ему пришла кварцвиниловая плитка — износостойкий и пожаробезопасный материал. Она дороже, а основание требует тщательной подготовки.
Ламинат эстетично смотрится и легко монтируется, но боится воды, расширяется и сжимается из-за микроклимата в помещении.
Паркет экологичен, обладает уникальной текстурой, но очень дорогой и трудный в установке.
Керамогранит все чаще встречается не только в ванной: у него разнообразный дизайн и долгий срок службы. Однако ходить по нему босиком неприятно, а падать тем более.
«Нельзя сказать, что какое-то покрытие является более долговечным. Нужно опираться на конкретное помещение. Если, например, положить ламинат в прихожей или в ванной, он долго не прослужит», — говорит адковат Анастасия Шестакова.
Что оказалось прочнее: ламинат, линолеум, кварцвинил или керамогранит
Для эксперимента взяли четыре образца: ламинат, линолеум, керамогранит и СПС-плитку — разновидность кварцвинила. Каждый материал ждали три испытания: танцы на каблуках, сутки в воде и нагрев.
Первой на пол вышла профессиональная танцовщица чечетки Татьяна Новикова. Специальные туфли с металлическими набойками должны были показать, какое покрытие легче всего поцарапать.
«Единственный небольшой след остался на СПС-плитке от металлических набоек на ботинках. Любое покрытие такой танец выдержит, но соседи, скорее всего, придут и устроят разборки», — рассказал ведущий программы Филипп Курочкин.
Однако даже самый прочный пол не спасет от шума. Громче всего звук передается через керамогранит, тогда как дерево и виниловые покрытия ведут себя тише. Поэтому о шумоизоляции стоит подумать еще до укладки пола.
Следующий тест — вода. Образцы заранее оставили в ней на сутки.
Линолеум испытание пережил без видимых изменений. Но это не значит, что его можно оставлять без защиты от протечек: вода, попавшая под покрытие через плинтус или швы, способна задержаться там и привести к гниению основания полов.
СПС-плитка воду практически не впитала — материал полностью синтетический. Керамогранит также остался без изменений.
А вот ламинат оказался гораздо уязвимее. Он набрал влагу, особенно в районе замков, и изменил форму. Причина — древесная основа, которая впитывает воду.
Последнее испытание — нагрев. Каждый образец прогрели строительным феном примерно до 100 градусов.
«С ламинатом ничего не произошло, даже не потемнел и не поменял форму. С линолеумом тоже особо ничего не случилось, только появился неприятный химический запах», — отметил ведущий.
СПС-плитка и керамогранит достойно выдержали испытание.
Однако важно помнить, если в доме установлен теплый пол, особенно в мокрых зонах — санузлах и на кухне, то важно, чтобы покрытие выдерживало длительные нагревы. Самый надежный — керамогранит. Под ламинат и кварцвинил теплый пол тоже можно укладывать, главное соблюдать правила монтажа и не ставить объемную мебель в обогреваемых зонах. С линолеумом, ковролином и паркетом систему лучше не совмещать.
Как убрать царапины и сколы без замены всего пола
Царапина или небольшой скол — еще не повод менять весь пол. Если повреждение затронуло только верхний слой, его можно восстановить локально.
Сначала поверхность обезжиривают, поврежденный участок зачищают и заполняют воском по дереву. Затем излишки удаляют и подбирают оттенок краски.
«Для этого мы используем эмалевую ретушь на растворителе: водой эта краска не смоется, потому что не растворяется. Полоски, цвета и оттенки соединяются в единую картину, и при высыхании кажется, будто ничего и не было», — рассказал мастер по реставрации напольных покрытий Евгений Пшеничный.
После восстановления участок покрывают лаком. Так небольшое повреждение можно замаскировать, не разбирая весь пол и не меняя покрытие целиком.
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