«Не узнать»: Виктория Боня сразила поклонников фото без макияжа

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Российская модель похвасталась безупречной кожей в 39 лет.

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Фото, видео: Instagram @victoriabonya

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Известная российская ведущая, модель и актриса Виктория Боня часто делится с поклонниками секретами ухода за собой, однако результаты косметических процедур демонстрирует крайне редко. Фанаты интересуются: помогают ли самой звезде, предложенные лайфхаки.

На днях светская львица ответила фанатам на волнующий вопрос. Она опубликовала в Instagram фото без макияжа, на котором показала, как молодо и свежо выглядит в свои 39 лет. Сияющая кожа теледивы и ее безупречный тон вызвали зависть у многих поклонниц. Некоторые признались, что без косметики Боня выглядит даже лучше: нежнее и очаровательнее.

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«Какая красивая без мейка! Так даже лучше!»

«Вы и „до“ красотка».

«Прям не узнать!»

«Тот случай, когда и без мейка модель прекрасна! А макияж только подчеркнул достоинства».

«Мне без макияжа больше нравится. Естественная красота».

«Боже, какая она красивая… Совершенство!» — написали фолловеры.

Впрочем, часть подписчиков сочли, что идеальная кожа телеведущей — результат фотошопа или уколов красоты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Виктория Боня в полупрозрачном платье произвела фурор в сети.

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