Самолет авиакомпании China Southern Airlines, летевший из китайского Гуанчжоу в Париж был вынужден приземлиться в московском аэропорту Шереметьево из-за пассажира, состояние которого резко ухудшилось на борту лайнера. Самолет в воздушной гавани встречали врачи реанимации. Инцидент произошел утром в четверг, 20 июня.

По информации 5-tv.ru на земле медикам передали пассажира в тяжелом состоянии. Причины резкого ухудшения его состояния здоровья пока неизвестны. Несмотря на старания врачей, спасти пассажира не удалось, он скончался. Обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Филипп Киркоров рассказал о жуткой посадке самолета в «Домодедово».