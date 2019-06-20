Многодетным семьям в Иркутской области дали земельные участки на болотах в лесу

Десятки многодетных семей в Иркутской области оказались в безвыходной ситуации. Положенные по закону земельные участки людям выделили на болотах в глухом лесу. Начать возведение домов или хотя бы провести свет и воду, в такой местности невозможно.

Даже тяжелая спецтехника вязнет на бездорожье. За несуществующее жилье людям придется еще и заплатить — горе-землевладельцам грозит крупный штраф за сорванные сроки строительства. В проблеме разбирался Кирилл Поляков.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Госдума приняла закон о выплате по ипотеке для многодетных семей.