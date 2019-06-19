Госдума приняла закон о выплате по ипотеке для многодетных семей

Депутаты в среду, 19 июня, приняли закон, который касается поддержки многодетных семей. При рождении третьего ребенка родители смогут рассчитывать на 450 тысяч рублей от государства на погашение ипотеки. И это, не считая материнского капитала.

«Надо иметь ввиду, что те, у кого родился второй ребенок, они имеют право на получение материнского капитала. Неплохая поддержка для семей», — заявил с трибуны депутат ГД РФ от фракции «Справедливая Россия» Анатолий Аксаков.

«Единственное, что вызывает сомнение — это срок действия строго ограниченный — с 2019 по 2022 год. Мне кажется, что к этому времени, расчеты демографов показвают, что Россия не выйдет даже при самых благоприятных условиях на траекторию постоянного устойчивого роста населения», — заявил в ходе обсуждения закона депутат ГД РФ от фракции КПРФ Алексей Куринный.

И еще один закон по ипотечной тематике сегодня тоже был принят. Граждан, которые пользуются правом ипотечных каникул, теперь освободили и от уплаты налогов на доходы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Сбербанк заявил о возможном снижении ставок по ипотеке.