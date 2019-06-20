Видео: В Приморье началась операция по освобождению косаток из «китовой тюрьмы»

, 14:14 Эксклюзивное видео 268

Специалисты ранним утром провели погрузку первой группы китов для транспортировки к месту выпуска в Охотском море.

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Фото, видео: РИА Новости / Виталий Аньков, Пятый канал

В Приморском крае началсь операция по освобождению косаток и белух из так называемой «китовой тюрьмы» в бухте Средняя.

Морских млекопитающих начали грузить в специальные контейнеры с водой, которые автомобильным транспортом доставят к месту выпуска в Охотском море.

Китам предстоит преодолеть путь в 1 800 километров. В дороге животных будет сопровождать команда из 70 человек, в которую войдут тренеры, ученые, ветеринарные врачи и обслуживающий персонал. Специальисты будут посменно будут контролировать их состояние каждую минуту пути. При разработке маршрута и условий перевозки косаток были учтены предложения Рабочей группы консилиума по реадаптации и команды международных экспертов Жана-Мишеля Кусто.

«Предстоит огромная работа, которая до этого никем и никогда не проводилась», — отметил директор «Всероссийского научно-исследовательский института рыбного хозяйства и океанографии» Кирилл Колончин.

Вопрос о судьбе косаток и белух был задан, в том числе Владимиру Путину в ходе «Прямой линии» 20 июня 2019 года. Президент отметил, что ситуация с морскими млекопитающими осложнилась их высокой стоимостью.

«Понятно, из-за чего сложности возникают — только косатки, насколько я себе представляю, стоят около ста миллионов долларов. Поэтому „заинтересантов“ много», — подчеркнул президент.

Затем Владимир Путин передал слово вице-премьеру Алексею Гордееву. Заместитель председателя правительства отметил, что над освобождением косаток и белух работала специально созданная правительственная группа, состоящая из специалистов, ученых, представителей федеральных и региональных структур.

«Было принято единственно правильное решение по рекомендации ученых, чтобы перебазировать животных в место их обитания, там, где их выловили, в привычную среду. Эта операция займет порядка четырех месяцев», — рассказал Гордеев.

После того как животные будут помещены в Шантарскую бухту Хабаровского края, специалисты продолжат наблюдать за ними, пояснил вице-премьер.

«Чтобы подобного рода события не повторялись, и млекопитающих в таком количестве не вылавливали, правительством принято решение изменить нормативно-правовую базу и запретить вылов в так называемых культурно-просветительских целях», — сообщил Гордеев.

Вылов косаток и белух останется в рамках закона только в научных целях и для народов крайнего Севера, для которых такой промысел является традиционным.

С 5 июня косатки и белухи в бухте Средняя начали проходить реадаптацию. Ученые будут наблюдать за млекопитающими и после выпуска — косаткам и белухам будут установлены спутниковые метки.

Незаконный отлов и содержание косаток и белух в Приморье вызвали большой общественный резонанс в конце 2018 года. Местные предприниматели построили бизнес на китах — вылавливали, а затем продавали их в Китай.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о многомиллионном штрафе, который предстоит заплатить владельцам «китовой тюрьмы».

 

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