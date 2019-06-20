Муж Бородиной публично призвал звезду прекратить войну

Ведущая шоу «Дом-2» Ксения Бородина, похоже, в пух и прах разругалась с мужем Курбаном Омаровым, пишет Teleprogramma.pro.

К такому выводу можно прийти, если посмотреть на последнюю публикацию супруга телезвезды в Instagram. Курбан Омаров обратился к любимой словами из композиции «Девочка-война» и призвал пойти на мировую.

Instagram @zimamoscow

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Воззвание Омарова озадачило поклонников Бородиной, которые начали гадать – из-за чего произошел разлад в семье. Одна из пользовательниц предположила, что ссора произошла на дне рождении дочери Ксении от первого брака.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о ссоре Лободы и Лазарева.