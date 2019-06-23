Дети знаменитостей тоже заслуживают отдых. Ведь у них, как и у звездных родителей, весь год съемки, светские мероприятия и многочисленные занятия в секциях. Как они проводят летние каникулы? И в кого уже влюблены дети Киркорова и Рудковской? Подробнее — в сюжете программы Пятого канала «Светская хроника».

Гарри и Лиза Галкины спасаются от летнего зноя в домашнем бассейне. Знаменитый папа качает свои руки, подбрасывая детей вверх. Подписчики Максима Галкина отметили, что Лизу надо отдавать в синхронное плавание. Только сейчас наследникам Пугачевой и Галкина не до того.

«У меня зуб-то не шатается. Но новый растет!» — говорит дочь Киркорова.

Гарри добавляет: «А у меня почти вырос. Завтра мне вырвут другой».

Отвлечься детям помогает семейная прогулка на природе и пикник.

Лиза восторгается: «Это уже второй наш пикник. Нет, третий!»

Алла Пугачева: «Да. Третий пикник в вашей жизни. А какой вид красивый нам папа устроил! На мангале будем шашлычки жарить».

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Пугачева и Галкин редко уезжают далеко от замка в селе «Грязь», а вот Филипп Киркоров совсем не домосед. Король эстрады скоро увезет своих детей в путешествие. Алла-Виктория и Мартин не только весь год хорошо учились, но и везде сопровождали папу. Так на музыкальной премии артист собрал столько наград, что без помощи дочки и сына точно бы не справился. Теперь семья собирается за границу.

«На две недели мы уезжаем в Болгарию на гастроли, все вместе, всей семьей. Потом в Диснейленд, праздновать день рождения Мартина 29 июня. Так что у нас планы, вдохновленные хорошим настроением, заслуженными наградами. Мы поедем в Болгарию отдыхать, — с удовольствием рассказывают Киркоров и его дети.

Алле-Виктории отдых нужен не только от школы, но и от любовных переживаний. У девочки уже есть ухажер по имени Федор. Только, кажется, с ним у нее не все гладко.

«Он дурачок. Он всех дергает за косы и дерется».

Сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко Саша в своем плотном графике находит время на девочек.

— У него есть девочка, он встречается с девочкой. Она приезжает к нам домой, они с ним в одной академии. Он называет ее невестой, — рассказывает Яна Рудковская.

— А как зовут?

— Настя Соколова. Традиционно.

— И как вам эта девочка?

— Очень хорошая, скромная девочка. И они с ним уже полтора года дружат, ну как, встречаются. Она к нему приезжает домой, он ухаживает за ней, если кто-то ее обижает, он защищает. Тут вообще очень сложно даже подойти к ней на шаг.

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Что касается обычных детских развлечений — поход в зоопарк или в кино, то тут все не просто, говорит Рудковская. Ведь Гном Гномыч — уже звезда. И если не надевать темные очки и кепку, то повышенного внимания в общественных местах не избежать.

Яна Рудковская: «Он не очень много куда ходит. В основном он проводит время в академии и с друзьями. Потому что если ты с ним выходишь в кинотеатр, в зоопарк, в детский мир, туда бежит огромная толпа детей с родителями с криками — Гном Гномыч, мы хотим с тобой фото. То есть на свою беду оказалось, что ребенок стал популярнее, чем его родители».

Гном Гномыч это понимает. И уже умеет на своей популярности зарабатывать.

«То, что касается домашних фото для Инстаграма — это окей, а все что касается вас (журналистов — Прим. ред.) — это за деньги. Но у него деньги — это не деньги, а подарки, игрушки. То есть если ты с ним заранее не договорился, он не будет фотографироваться».

Знаменитая мама говорит, что сына не напрягает его занятость. Над тем, что пишут злопыхатели, Гном Гномыч смеется. Саша стремится стать олимпийским чемпионом, как папа. Для этого шесть дней в неделю мальчик проводит на льду. Так что еще неизвестно, кто больше заслуживает летних каникул — знаменитые родители или их дети.

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