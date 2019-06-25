Война продолжается: Рома Жуков обвинил брата бывшей жены в избиении детей

Певец Роман Жуков намерен забрать у бывшей жены шестерых совместных детей. Артиста не устраивает, в каких условиях растут его сыновья и дочери. А недавно Роман обнаружил раны на руке своего ребенка.

Елена Жукова не собирается сдаваться без боя. Она подала иски против экс-супруга. Почему в судебном разбирательстве теперь фигурирует новая возлюбленная Жукова? Откуда появился еще один ребенок и кто его содержит? Подробнее — в сюжете программы Пятого канала «Светская Хроника».

Жуков утверждает: «Я сейчас обеспечиваю и ее, и себя. Я очень хочу, чтобы все шестеро детей жили со мной. У меня для этого есть практически все условия — большой дом. Единственное, он находится сейчас в состоянии отделки. И там жить пока невозможно».

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Пока дом достраивается, Жуков написал заявление в органы опеки. По словам артиста, Елена не занимается ни детьми, ни квартирой. Более того, он утверждает, что в помещении завелись насекомые!

Роман Жуков: «Завелись тараканы, блохи, клещи. Ну в жутком состоянии! Органы опеки сейчас это будут проверять. И очень важный момент то, что она детей, когда уезжает на свои мероприятия ежедневно-еженочно, там у нее женский клуб какой-то, она оставляет детей с мамой или с братом».

Старший сын Жукова Никита не раз жаловался папе, что дядя жестоко с ними обращается.

Певец заявляет: «Просто издевается над детьми. Я зафиксировал побои у Никиты, у сына. Где-то месяц назад он ко мне приехал, у него была жутко поцарапана рука, в кровяных бороздах. Оказалась, что это Кирилл в приступе кого-то бешенства взял его и располосовал».

Обшарпанные стены, голые полы, дверные проемы пустуют. Кое-где видна проводка. В комнате практически нет мебели — только старое кресло. Женщина уверяет: не так давно их затопили соседи. И поэтому внешний вид жилья оставляет желать лучшего. Но она обязательно сделает ремонт!

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Елена не понимает действий экс-супруга. Сумма алиментов устанавливается судом из расчета официального заработка. У Жукова он едва превышает 40 тысяч рублей. И возникает вопрос: как артист собирается содержать на эти деньги шестерых детей? Однако Роман платит ипотеку, да и Елене изначально предлагал алименты в шесть раз больше.

«Я Елене предлагал в свое время, чтобы мы сделали 120 тысяч на детей, но она отказалась», — утверждает Роман.

Елена Жукова, бывшая жена Ромы Жукова: «Его выступление стоит, лично я занималась иногда, помогала, от 100 до 300 тысяч — одно выступление. Этих выступлений может быть три в месяц, если сезон».

Евгения Галушкина, адвокат Елены Жуковой: «Мы сегодня обращаемся в рамках искового производства. Это значит, что Роман должен прийти в суд, представить доказательства и доводы того, что он не способен больше платить».

Помимо этого Елена намерена судиться с гражданской женой Жукова Ольгой. Пару месяцев назад девушка заявила, что на нее напали в Сочи по заказу бывшей Романа. Но общие друзья утверждают: в это время модель была в другом городе! Это рассказал по телефону бывший партнер Жукова по бизнесу Роман Бурменский.

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В качестве доказательства Роман Бурменский прислал фотографии билетов. На них видно, что Ольга Илларионова, она же по паспорту Дзитиева, с 21 по 25 марта вместе с певцом была в Самаре. Елена не исключает, что девушка могла изрядно выпить и упасть.

Елена была поражена тем, что у Ольги, оказывается, есть двухлетняя дочка не от Романа. И Жуков готов тратить деньги на няню для чужого ребенка. А на помощницу для своих шестерых детей он средства не дает. Но еще больше женщину удивила новость — Роман не хранил супружескую верность, когда был женат на ней!

«У него была любовница из Краснодара. Я с ним ругался еще», — вспоминает Роман Бурменский.

Но Жукову для новой избранницы ничего не жалко. Ольга Илларионова-Дзитиева это подтверждает. Певец регулярно дарит ей подарки: телефоны, одежду, сумки, обувь.

Только, кажется, дорогие покупки придется отложить. Сейчас Роману куда больше нужны деньги на адвоката. Ведь у него, судя по всему, впереди многочисленные судебные разбирательства с бывшей супругой Еленой Жуковой.

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