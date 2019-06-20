В России изменятся тарифы на отопление

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Со следующего года цены на жилищно-коммунальную услугу будут рассчитываться по новым нормативам.

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Фото, видео: Известия/ Зураб Джавахадзе, Алексей Майшев, ТАСС / Михаил Почуев

С 2020 года в России изменятся тарифы на отопление в многоквартирных домах, пишет ФАН.

Цены на энергоресурс будут рассчитываться по новым нормативам, а именно –  зависимости от этажности. Об этом «Парламентской газете» сообщил глава комитета Госдумы по энергетике Борис Гладких.

Так, владельцам квартир на первых этажах (с первого по четвертый), нужно будет платить больше, чем соседям. Депутат отметил, что новый норматив планировали ввести в 2016 году, но Минстрой добился переноса сроков на 2020 год.

По мнению Гладких, вопрос о целесообразности внедрения нового способа расчета стоимости отопления нужно решать региональным властям в конкретном субъекте России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему в России продолжают отключать горячую воду летом. 

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