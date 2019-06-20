«Поздоровались в дверях»: Катрин Асси о романе с мужем Екатерины Климовой

Катрин Асси, известная публике по сериалу «Улетный экипаж», возмутилась слухами о романе с мужем Екатерины Климовой. Актриса сделала публикацию в своем Instagram, где официально опровергла информацию.

«Не получив правильной информации, вы готовы „закидать камнями“… Двухминутная случайная встреча со старым знакомым, которого я не видела несколько лет, обернулась в надуманную и накрученную с каждым разом все больше и больше историю. Поздоровались в дверях называется на минутку… Я полностью опровергаю информацию СМИ», — заявила Асси в своем Instagram.

Instagram @katrinassi

Слухи о новой пассии Гелы Месхи появились после публикаций фотографий с Московского международного кинофестиваля (МКФ). Глядя на снимки, у СМИ и публики сложилось впечатление, что Месхи и Асси являются парой. Поступала информацию, что актеры обменивались влюбленными взглядами за кулисами мероприятия. Кроме того, стало известно, что 27 мая Екатерина Климова подала заявление о разводе с мужем в Хамовнический суд Москвы.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что агент Гелы Месхи сомневается в достоверности информации о разводе актеров.