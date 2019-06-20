«Поздоровались в дверях»: Катрин Асси о романе с мужем Екатерины Климовой

, 15:40 Фото 1 545

Популярная актриса прокомментировала слухи о романтических отношениях с Гелой Месхи.

Фото: Instagram @katrinassi

Катрин Асси, известная публике по сериалу «Улетный экипаж», возмутилась слухами о романе с мужем Екатерины Климовой. Актриса сделала публикацию в своем Instagram, где официально опровергла информацию.

«Не получив правильной информации, вы готовы „закидать камнями“… Двухминутная случайная встреча со старым знакомым, которого я не видела несколько лет, обернулась в надуманную и накрученную с каждым разом все больше и больше историю. Поздоровались в дверях называется на минутку… Я полностью опровергаю информацию СМИ», — заявила Асси в своем Instagram.

Instagram @katrinassi

Слухи о новой пассии Гелы Месхи появились после публикаций фотографий с Московского международного кинофестиваля (МКФ). Глядя на снимки, у СМИ и публики сложилось впечатление, что Месхи и Асси являются парой. Поступала информацию, что актеры обменивались влюбленными взглядами за кулисами мероприятия. Кроме того, стало известно, что 27 мая Екатерина Климова подала заявление о разводе с мужем в Хамовнический суд Москвы.

www.globallookpress.com

Ранее 5-tv.ru сообщал, что агент Гелы Месхи сомневается в достоверности информации о разводе актеров.

Читайте также

+28° Днём +26°
Ночью +14°
63.39
-0.59 71.55
-0.09
Гороскоп на 20 июня: Близнецы, прислушайтесь к внутренней ведьме!

Последние новости

16:32
Владимир Путин рассказал о случае, за который ему стыдно — видео
16:31
Малайзийский Boeing 737 выкатился за пределы взлетной полосы в Индонезии
16:24
Путин ответил на вопросы журналистов по окончании «Прямой линии»
16:18
«История игрушек 4»: лучший фильм года от Pixar о феминизме?
16:07
Владелец «Уралсиба» Владимир Коган умер в возрасте 56 лет
16:00
Владимир Путин рассказал о перспективах социального строительства в России
15:53
Русская невеста Джонни Деппа раскрыла секрет стройности
15:46
«Главное — неизбежность наказания»: Путин о борьбе с коррупцией
15:40
«Поздоровались в дверях»: Катрин Асси о романе с мужем Екатерины Климовой
15:34
«Нельзя злоупотреблять» — Путин об арестах по «экономическим» статьям
15:27
«Шмякнулся с мотика»: Певца Данко прооперировали после ДТП
15:22
Вопрос Путину из Киева — как будет решаться вопрос с украинскими моряками?
15:15
Многодетная Мария Порошина продемонстрировала гибкость тела
15:02
«Меня цепляет»: Путин о колоссальной разнице в зарплатах руководителей и рядовых сотрудников
14:50
Проезд по трассе «Скандинавия» закрыт из-за обрушения горных пород
14:46
Сын Игоря Талькова в третий раз «привлек внимание» ГИБДД, машину эвакуируют
14:45
Посольство РФ разочаровано приговором в США для разработчика игр Тищенко
14:34
Екатерина Климова рассказала, как выглядеть счастливой после трех разводов
14:23
Путин: В ближайшее время будет построено 200 комплексов по переработке мусора — видео
14:20
Нюша в откровенном кожаном белье рассказала об утренних шалостях — фото

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Яндекс.Дзен

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Стала известна дата проведения праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге

Цифры дня

Рекордный сезон на Пятом!

С 1 сентября 2018-го по 31 мая 2019 года Mediascope зафиксировал исторические рекорды Пятого канала сразу в двух аудиториях: «Все 4+» — 6,4% и «Все 18+» — 6,7%. Эфирные предложения Пятого канала с неизменным успехом удерживали зрителей у экранов на протяжении всего телесезона.

Для рекламодателей

Новости канала

Организаторы раскрыли тайны «Алых парусов» на пресс-конференции

В Доме журналиста на Невском проспекте прошла пресс-конференция, посвященная празднику выпускников петербургских школ «Алые паруса».

5-tv.ru

Пресса о компании

Сергей Лазарев и Полина Гагарина выступят для выпускников на «Алых парусах»

Организаторы праздника выпускников школ «Алые паруса» объявили имена артистов, которые примут участие в концерте 23 июня. Об этом стало известно 9 июня.

5-tv.ru

Реклама