«Считаю, что все это неправда»: Агент Гелы Месхи о его разводе с Екатериной Климовой

Агент актера Гелы Месхи, развод которого с Екатериной Климовой соцсети обсуждают несколько дней, не верит в конец их брака.

«О своей личной жизни Месхи не распространяется. Могу сказать только свое мнение. Я очень сильно сомневаюсь, что они разводятся. Недавно видела Катю, считаю, что все это неправда», — заявила Логинова в интервью интернет-порталу Teleprogramma.pro.

Она также сообщила, что сам актер сейчас находится на съемках за границей и в Россию вернется только в декабре.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, на днях появилась информация, что 27 мая в Хамовнический суд Москвы поступило заявление о расторжении брака от Екатерины Климовой. Журналисты выяснили, что 33-летний муж актрисы Гела Месхи закрутил роман с 28-летней Катрин Асси, известной по сериалу «Улетный экипаж». Если все подтвердится, то это будет уже третий развод 41-летней Климовой. В браке с Месхи Екатерина родила дочь, сейчас ей три года. От предыдущих браков у нее еще трое детей.