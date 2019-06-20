Проезд по трассе «Скандинавия» закрыт из-за обрушения горных пород

Во время реконструкции трассы «Скандинавия», которая соединяет Санкт-Петербург и границу Финляндии, произошло ЧП.

«По предварительной информации, при производстве буровзрывных работ в рамках капитального ремонта участка автодороги Выборг — Светогорск с 24-го по 40-й километр, произошло обрушение скалы на проезжую часть на 30-м километре», — сообщает «Упрдор Северо-Запад».

В результате инцидента никто не пострадал, но движение по трассе полностью перекрыто.

«На участке Выборг — Светогорск — подъезд к МАПП (Международному автомобильному пункту пропуска на границе c Финляндией) „Светогорск“ — в Ленинградской области полностью перекрыто», — добавили в пресс-службе организации.

На текущий момент доступен объезд легковых автомобилей через Каменогорск, но для грузового транспорта проезд закрыт и там.

«Путей объезда для грузовых автомобилей нет», — предупредили представители.

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