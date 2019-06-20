«Шмякнулся с мотика»: Певца Данко прооперировали после ДТП

Для Данко отпуск в Крыму закончился больничной койкой. Он ехал с горы на мотоцикле, но не справился с управлением из-за скользкой дороги. Байк буквально вылетел из-под него. Артист сильно повредил плечо при падении и сейчас проходит реабилитацию после операции в Санкт-Петербурге, сообщил Star Hit.

Данко рассказал, что прогнозы врачей ему до сих пор не известны и самочувствие оставляет желать лучшего. Восстановление после наркоза занимает намного больше времени, чем обычно.

«Прогнозы врачей пока не известны, предстоит сделать рентген. Чувствую себя ужасно: все еще не могу отойти от наркоза. Меня так колбасило: давление, катетеры — кошмар», — пожаловался он в интервью.

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