Эффект «Прямой линии»: Как чиновники экстренно решали проблемы после жалоб Путину

Всегда любопытна во время «Прямой линии» с президентом скорость реакции чиновников на местах, в этом году отличился красноярский губернатор, он успел выслушать вопрос в кабинете, доехать до проблемного микрорайона и снова выйти на связь, как потом выяснилось из другого микрорайона, но тоже проблемного.

Показательна история с косатками — обитателей «китовой тюрьмы» именно сегодня собрали для отправки на волю. Более того, вице-премьер Алексей Гордеев заявил, что готовится законопроект по запрету на отлов этих редких млекопитающих. Георгий Гривенный об «эффекте прямой линии».

Ранее 5-tv.ru публиковал подборку странных и смешных просьб на «Прямой линии».