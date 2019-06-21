Видео: Си Цзиньпин и Ким Чен Ын договорились о «светлом будущем»

Председатель КНР Си Цзиньпин утром в четверг, 20 июня, прилетел в Пхеньян с двухдневным официальным визитом. Это его первая поездка за 14 лет, к тому же — в ранге лидера Поднебесной. Страны отмечают 70 лет дипломатических связей. По этому поводу северокорейский лидер устроил пышный прием.

Такого здесь не удостаивался ни один иностранный глава государства. Ким Чен Ын вместе с супругой — лично встречали у трапа председателя Си с первой леди Китая. В честь гостей был дан залп из 21 орудия, выстроился почетный караул. Вся республика радовалась этому визиту.

По итогам состоявшихся переговоров лидеры государств договорились о сотрудничестве ради «светлого будущего» отношений между странами. Руководители КНР и КНДР также заявили, что намерены развивать диалог на уровне членов Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) и Трудовой партии Кореи (КНДР).

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как Владимир Путин подарил Си Цзиньпину на день рождения российское мороженое.