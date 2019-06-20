Составлен рейтинг восьмерых самых привлекательных знаменитых отцов 40+

Рейтинг самых привлекательных знаменитых отцов России старше сорока лет решил составить интернет-портал для активных родителей «Летидор».

В восьмерку вошли: 46-летний актер Кирилл Сафонов, у которого есть взрослая дочь Анастасия и трехмесячный сын Лео, 41-летний актер Егор Бероев, воспитывающий 12-летнюю дочь Евдокию вместе с актрисой Ксенией Алферовой, а также 49-летний певец и музыкант Дмитрий Маликов — за успехами его 19-летней дочери Стефании давно следит интернет-сообщество, а в прошлом году жена Елена родила ему еще и сына Марка.

Instagram @kirill_safonov

43-летний футболист и главный тренер ФК «Зенит» Сергей Семак — рекордсмен не только по числу спортивных наград, но и по количеству детей. У него и его жены Анны есть по ребенку от первого брака, а также пятеро общих детей. А в 2016 году супруги взяли из детдома девочку Таню с особенностями развития.

Instagram @sergey_bogdanovich_semak

В рейтинг самых привлекательных издание поместило также 46-летнего многодетного отца Андрея Мерзликина. За 13 лет совместной жизни супруга Анна успела родить актеру двух сыновей и двух дочерей.

Instagram @merzlikinandrey

Далее в списке 40-летний актер и режиссер Евгений Цыганов.

РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Его обаяние настолько велико, что актриса Ирина Леонова подарила ему семерых детей, даже не будучи с ним в браке. Восьмого ребенка Цыганову родила актриса Юлия Снигирь.

Скриншот с YouTube

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В числе «мужчин мечты» оказался и заслуженный артист России, 47-летний Владимир Вдовиченков. Жен у него было пять, а детей двое. Сейчас его сыну Леониду 26 лет, а дочери Веронике — 14.

Instagram @vdovichenkov_1971

В рейтинге издания еще один многодетный отец — 41-летний Игорь Петренко. Его первой женой была Ирина Леонова, которая после развода с ним родила семерых детей Евгению Цыганову. Вторая жена Екатерина Климова подарила актеру двух сыновей. А третья супруга, актриса Кристина Бродская — трех дочек, младшая из которых — Ева — родилась в январе этого года.

Instagram @ig.petrenko.community

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