Летнее солнцестояние! 21 июня самый длинный день в 2019 году

21 июня 2019 года наступит день летнего солнцестояния. Это самый длинный день в году в Северном полушарии, он знаменует начало астрономического лета. От восхода до заката солнце будет двигаться по небу в течение более 17 часов.

В 2019 году солнце достигнет максимальной высоты в 13:07 по московскому времени. Через несколько недель после дня солнцестояния установится самая жаркая погода.

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Летнему солнцестоянию с древних времен придавали особое значение. Точка, в которой солнце начинало подниматься в самый длинный день, была ориентиром при строительстве религиозных сооружений. В народе с этим днем связывали множество примет.

По поверьям восточных славян, безоблачное небо в этот день предвещало урожайный год и хорошую погоду на протяжении всего лета. Кроме того, с вечера 23 июня и до 24 июня отмечается народный праздник восточных славян Иван Купала.

Астрологи сообщают, что в день летнего солнцестояния жители Земли будут подвержены мощной солнечной энергетике. А потому они рекомендуют избегать дурных мыслей, навести порядок в доме и попытаться завершить незаконченные дела.

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