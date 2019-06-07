Рекомендации дерматолога: Как спасти кожу в летнюю жару

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Медики поделились советами по защите кожи в период избытка солнца и высоких температур.

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Фото, видео: www.globallookpress.com

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Долгожданное летнее тепло пришло в большинство регионов России. Однако высокие температуры не всегда благотворно воздействуют на человека. Из-за жары могут пострадать как внутренние органы, так и внешний вид перегревшегося. В связи с этим дерматологи напомнили россиянам о правильном уходе за кожей в летний период.

В первую очередь специалисты советуют наносить на кожу солнцезащитный крем с уровнем защиты SPF от 30 до 50 — этого будет достаточно для передвижений по городу. Обновлять слой защитного средства необходимо приблизительно раз в час, а также после каждого купания.

Девушкам дерматологи рекомендуют отказаться от плотного макияжа, а лучше всего — от макияжа вообще. Если дамы все-таки сочтут нанесение декоративной косметики необходимым, стоит ограничиться минимальным набором средств и отдавать предпочтение легким текстурам. Например, прекрасно подойдет минеральная пудра — она дополнительно создаст на коже барьер от городской пыли.

Важно не забывать и о вечернем уходе — перед сном обязательно нужно принять душ и умыться. Если вы в течение дня пользовались солнцезащитным кремом, смывать его лучше всего гидрофильным маслом, гелем или пенкой. Продолжите комплекс ухода тонизирующим средством.

«Тоник нормализует pH нашей кожи и улучшит эффективность последующего ухода. Третий этап — это нанесение крема по типу кожи», — цитирует РИА Новости дерматолога Анастасию Расулову.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в России обсуждают возможность введения «летнего дресс-кода».

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