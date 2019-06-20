«Скоро узнаете»: Трамп ответил на вопрос, готовят ли США удары по Ирану

, 23:14 Видео 108

Американский президент назвал «большой ошибкой» действия Тегерана в Персидском заливе.

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Фото, видео: www.globallookpress.com, AP

Президент США Дональд Трамп ответил на вопрос, готовят ли США удары по Ирану после нападения на танкеры в Оманском заливе и атаки на беспилотник, пишет news.ru.

«Скоро узнаете. Очевидно, мы не будем много об этом говорить. Они совершили большую ошибку», — сказал американский лидер.

Ситуация между США и Ираном обострилась 13 июня, когда в Оманском заливе загорелись два нефтяных танкера. По версии американских властей, транспортные суда были атакованы иранскими военными и распространили видеозапись, якобы доказывающее это. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон серьезно относится к произошедшему.

20 июня иранские спецслужбы сбили американский беспилотник, который нарушил воздушное пространство исламской республики в Персидском заливе.

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