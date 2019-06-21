«По ходу влюбился»: Гарик Харламов опубликовал видео с танцующей Ларисой Гузеевой

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Подписчики остались неравнодушны к творчеству шоумена.

Фото: www.globallookpress.com

Известный российский шоумен Гарик «Бульдог» Харламов опубликовал на своей странице в Instagram новый ролик с кадрами из программы «Давай поженимся».

На видео сексапильная невеста, которая прожила несколько лет за границей, как она рассказала, на не очень хорошем английском читает по бумажке текст. Затем появляется ведущая программы Лариса Гузеева и зажигательно «танцует» под наложенную юмористом музыку.

 
 
 
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Публикация от  Гарик Харламов (@garikkharlamov)

Подписчики остались неравнодушны к творчеству шоумена. Многие заподозрили Харламова в симпатии к Гузеевой:

«Гарик походу влюбился. Иначе как можно пересмотреть все передачи «Давай поженимся?»

«Тебя еще Кристина не ревнует к Гузеевой? Как много внимания ей уделяешь»;

Некоторые фолловеры написали, что Харламов неплохо пиарит «Давай поженимся»:

«Гузеевой пора доплачивать Гарику за пиар!»

«Харламыч, я что-то не пойму, ты их рекламируешь, что ли? Я скоро начну эту передачу смотреть по ходу»

«Вот тоже задумалась, может, все-таки надо смотреть эту программу, многое упускаю», — написали пользователи.

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