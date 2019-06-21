Момент взрыва на трассе «Скандинавия» в Ленобласти попал на видео

, 4:37 Эфирная новость 21

Горная порода обрушилась во время проведения ремонтных работ на федеральной трассе «Скандинавия» на участке между Выборгом и Светогорском.

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Фото, видео: РИА Новости / Михаил Киреев, Пятый канал

На главной магистрали Европейского направления северо-запада России — «Скандинавия» в Ленинградской области произошло ЧП. Во время реконструкции участка между Выборгом и Светогорском проводили взрывные работы и что-то не рассчитали. В итоге трассу завалили тонны земли и гранита.

Последствия обвала на трассе между Выборгом и Светогорском можно оценить с высоты птичьего полета. Цепочка покореженной горной породы растянулась на несколько сотен метров. Завалы из камней и песка до сих пор разбирает тяжелая техника.

Авария произошла во время взрывных работ. Строители пытались подготовить место для расширения дороги, но добились обратного

Движение по федеральной трассе парализовало, пробка растянулась на километры, — а это важнейшая артерия из Петербурга в Финляндию и обратно. Только через час аварийным бригадам удалось открыть одну из полос в реверсивном режиме.

По предварительным данным, причиной взрыва стало необычное расположение подземных пород. Уже известно, что во время детонации взрывная волна внезапно изменила направление.

К этому часу движение по трассе восстановлено, хотя разбор завалов продолжится еще несколько дней.

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