Видео: Уникального робота-художника разработали в Петербурге

Молодые инженеры из Петербурга прививают машинам любовь к искусству. Созданный ими художник-робот успешно обучается живописи. В отличие от человека, компьютерный творец безошибочно смешивает краски и с математической точностью работает кистью.

Таких роботов-живописцев в мире всего несколько. Но только в Петербурге за обучение искусственного Ван Гога взялся настоящий художник. Картины железного подмастерья оценил Андрей Захаров. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что дети Галкина и Пугачевой сделали рисунки на пленэре.