Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина с удовольствием читают стихотворения на камеру, ставят небольшие сценки, играют в дартс, плавают, танцуют. Причем за любое дело берутся с энтузиазмом и уже могут похвастаться успехами во многих областях.
«Игра престолов» какая-то: Максим Галкин раскрыл тайну семейного фото
В субботу, 15 мая, Галкин рассказал поклонникам об еще одном увлечении его малышей — оказывается, они достаточно хорошо рисуют и делают это прямо с натуры. На своей странице в Instagram шоумен опубликовал видео, на котором запечатлел, как Гарри и Лиза делают эскизы на пленэре. На кадрах видны только наброски ребят, однако уже по ним можно сделать вывод, что у малышей есть предрасположенность к рисованию.
Подписчики высоко оценили навыки Гарри и Лизы и оставили множество хвалебных комментариев.
«Чудесные дети! Все в родителей!»
«Начинающие художники!»
«Какие талантливые!» — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Лиза Галкина завоевала первую медаль по плаванию.