Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина с удовольствием читают стихотворения на камеру, ставят небольшие сценки, играют в дартс, плавают, танцуют. Причем за любое дело берутся с энтузиазмом и уже могут похвастаться успехами во многих областях.

«Игра престолов» какая-то: Максим Галкин раскрыл тайну семейного фото

В субботу, 15 мая, Галкин рассказал поклонникам об еще одном увлечении его малышей — оказывается, они достаточно хорошо рисуют и делают это прямо с натуры. На своей странице в Instagram шоумен опубликовал видео, на котором запечатлел, как Гарри и Лиза делают эскизы на пленэре. На кадрах видны только наброски ребят, однако уже по ним можно сделать вывод, что у малышей есть предрасположенность к рисованию.

Подписчики высоко оценили навыки Гарри и Лизы и оставили множество хвалебных комментариев.

«Чудесные дети! Все в родителей!»

«Начинающие художники!»

«Какие талантливые!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Лиза Галкина завоевала первую медаль по плаванию.