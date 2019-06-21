Видео: Топливо вытекает из севшего на мель «краболова» в Приморском крае

Малый рыболовный сейнер (МРС) «Путятин» потерпел аварию и налетел на мель вблизи поселка Дунай, входящий в город Фокино Приморского края.

Все произошло около 10.00 по местному времени (3.00 по Москве) в Японском море Тихого океана.

Судно Видео лежащего на боку «краболова» сняли очевидцы. В Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) города Фокино ТАСС рассказали, что пострадавших нет и загрязнения нефтепродуктами береговой полосы не наблюдается.

Между тем, на кадрах хорошо видно, как вокруг потерпевшего аварию сейнера разливается маслянистое пятно.

По данным ЕДДС, вопросом снятия судна с мели должен заниматься судовладелец.

«Краболов» приписан к порту Ливадия Приморского края.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как США сел на мель танкер, перевозивший 370 тысяч галлонов нефти.