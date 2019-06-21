Двух ирландцев не пустили на Украину за крики «ДНР, вперед!»

Украинские пограничники не пропустили в страну двух жителей Ирландии — иностранцы приехали с георгиевскими ленточками, а в момент посадки в аэропорту «Борисполь» кричали «ДНР, вперед!», сообщает РИА Новости.

В сообщении Государственной пограничной службы Украины сказано, что в «Борисполь» прибыли два гражданина Ирландии 1997-го и 1998 годов рождения. В беседе с иностранцами пограничники узнали, что молодые люди прибыли на Украину для туризма. Уже во время посадки они достали российскую символику и начали скандировать «ДНР, вперед!».

Один из иностранцев был в футболке с российской символикой, также у молодых людей отсутствовал обратный билет. Ирландцев не пропустили через границу и запретили въезд на Украину сроком на три года.

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