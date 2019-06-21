Видео: На петербургской кольцевой произошла серьезная авария

В результате столкновения двух внедорожников на внешнем радиусе петербургской КАД пострадали два человека.

Как стало известно 5-tv.ru, авария произошла недалеко от съезда на Шафировский проспект. В ней участвовали белый BMW c финскими номерами и темный Renault. В результате инцидента травмы получили два человека, их госпитализировали на вертолете санавиации. Данные об их состоянии пока не поступали.

Из-за ДТП на данном участке кольцевой движение было затруднено, и образовалась внушительная пробка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об аварии в Челябинске, которую предположительно устроил нетрезвый водитель.