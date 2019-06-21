Семья потенциальных сатанистов была задержана в Москве — о том, что в обычном доме проживают культисты соседи узнали случайно после потопа. Вероятные сатанисты живут полной семьей, вместе с ними в донельзя замусоренной квартире находятся две девочки. По предварительным данным, они не посещают школу и детский сад и даже не знают свой возраст.

Квартира вызывает удручающее впечатление — всюду валяется хлам и мусор, видны бутылки из-под алкоголя. Картину дополняют многочисленные эзотерические, буддистские и даже сатанинские символы — тут и там валяются черепа животных и бюсты рогатых существ. Отец семьи назвал такой набор «искусством».

Сейчас с необычной семьей работают специалисты и представители правоохранительных органов, которые решат, что же делать дальше.

Как стало известно 5-tv.ru, в злополучной квартире произошел пожар. Сначала семейство начало тушить своими силами, но когда поняли, что не справятся, то вызвали пожарных. Приехавшие спасатели были настолько шокированы от увиденного, что вызвали полицию, которая впоследствии позвала и опеку.

Соседи рассказали, что жильцы квартиры, а в частности глава семейства, доставляли им массу беспокойства. Они вызывали на них полицию, но эффекта никакого от этого не было.

Обстоятельства произошедешего уточняются.

Семью сатанистов задержали в Москве — фото и видео 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 7/7

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в одну из больниц Санкт-Петербурга доставили двух мальчиков с побоями и укусами — дети утверждают, что на них напала мать.