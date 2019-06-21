Видео: У Сергея Шнурова «отняли» люксовый гараж в центре Петербурга

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров лишился импровизированного гаража, который он обустроил у своего дома напротив Летнего сада в центре Петербурга, сообщает телеканал 78.ru.

Больше года назад Шнуров установил в неширокое пространство арки бывшей прачечной Императорского двора подъемные ворота и стал оставлять там автомобиль BMW. Как ни странно, в жилищно-коммунальную службу с жалобой на своеобразную затею артиста соседи обратились только недавно.

В результате в пятницу, 21 июня, представители солиста «Ленинграда» гараж демонтировали. Однако, как рассказал в беседе с 78.ru один из местных жителей, ни о каком конфликте между Сергеем Шнуровым и другими соседями ему неизвестно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Матильда выводила Шнурова из запоев.