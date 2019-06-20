Матильда Шнурова рассказала, как выводила лидера группы «Ленинград» из запоев

Бывшая жена лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова Матильда рассказала, как выводила музыканта из запоев. Матильда призналась, что ее бывший супруг любил злоупотреблять алкоголем и часто закатывал шумные вечеринки в то время, когда она училась.

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«И поначалу Сергей ни на миллиметр не хотел отступать от своих вредных привычек. Было время, когда вечеринки у нас заканчивались в шесть утра, а в восемь я уже шла на пары в институт — я тогда училась на биохимика», — цитирует женщину KP.RU.

Однако Матильда не теряла надежды переубедить своего бывшего супруга. В конце концов, аргументы взяли верх, и Шнуров на год завязал со спиртным.

«Конечно, было много разговоров, споров, но все-таки я нашла эффективные аргументы. Я уверена, что ничего нельзя изменить путем революции, но потихоньку можно заставить твоих близких исправиться», — поделилась экс-супруга музыканта.

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Впрочем, по мнению Шнуровой, на этот пример нельзя равняться, поскольку в конце концов их отношения с артистом дали трещину, и они развелись.

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