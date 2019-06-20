Матильда Шнурова рассказала, как выводила лидера группы «Ленинград» из запоев

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Бывшая супруга музыканта Сергея Шнурова призналась, что на некоторое время смогла убедить его отказаться от спиртного.

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Фото, видео: Instagram @shnurovs

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Бывшая жена лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова Матильда рассказала, как выводила музыканта из запоев. Матильда призналась, что ее бывший супруг любил злоупотреблять алкоголем и часто закатывал шумные вечеринки в то время, когда она училась.

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«И поначалу Сергей ни на миллиметр не хотел отступать от своих вредных привычек. Было время, когда вечеринки у нас заканчивались в шесть утра, а в восемь я уже шла на пары в институт — я тогда училась на биохимика», — цитирует женщину KP.RU.

Однако Матильда не теряла надежды переубедить своего бывшего супруга. В конце концов, аргументы взяли верх, и Шнуров на год завязал со спиртным.

«Конечно, было много разговоров, споров, но все-таки я нашла эффективные аргументы. Я уверена, что ничего нельзя изменить путем революции, но потихоньку можно заставить твоих близких исправиться», — поделилась экс-супруга музыканта.

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Впрочем, по мнению Шнуровой, на этот пример нельзя равняться, поскольку в конце концов их отношения с артистом дали трещину, и они развелись.

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