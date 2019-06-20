Матильда Шнурова рассказала, как выводила лидера группы «Ленинград» из запоев

Бывшая жена лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова Матильда рассказала, как выводила музыканта из запоев. Матильда призналась, что ее бывший супруг любил злоупотреблять алкоголем и часто закатывал шумные вечеринки в то время, когда она училась.
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Однако Матильда не теряла надежды переубедить своего бывшего супруга. В конце концов, аргументы взяли верх, и Шнуров на год завязал со спиртным.
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Впрочем, по мнению Шнуровой, на этот пример нельзя равняться, поскольку в конце концов их отношения с артистом дали трещину, и они развелись.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, какая доля имущества отошла Матильде Шнуровой в бракоразводном процессе.