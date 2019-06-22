«Нафотошопились»: В сети высмеяли Бородину и Орлову из «Дома-2» за ретушь

Певица Ольга Орлова выложила в Instagram совместное фото со своей коллегой — ведущей «Дома-2» Ксенией Бородиной. На снимке две дивы отдыхают в московском ресторане за бокалом некого напитка и при этом позируют, глядя в камеру.
Подписчики Орловой разделились на несколько групп. Одни начали критиковать звезд за фотошоп, который было видно невооруженным глазом.
«Нафотошопились то!»
«Неестественные лица!»
«А через какую программу такое качественное фото делается?», — написала часть фолловеров.
Отдельная критика досталась губам девушек.
«Господи, вы с этими губами, как клоны, надоели»
«Уточки. Губки под копирку»
«Для чего только губы так искусственно делать?» — интересуются подписчики.
Не обошлось и без обожателей.
«Орлова, богиня! Вы чем старше, тем вкуснее! Очень крутая! Все самые лучшие пожелания только вам! Хоть я и девушка»
«Красавицы. Добра, мира и счастья Вам» — умиляются люди.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что муж Бородиной публично призвал звезду прекратить войну.