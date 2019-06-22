«Нафотошопились»: В сети высмеяли Бородину и Орлову из «Дома-2» за ретушь

Певица Ольга Орлова выложила в Instagram совместное фото со своей коллегой — ведущей «Дома-2» Ксенией Бородиной. На снимке две дивы отдыхают в московском ресторане за бокалом некого напитка и при этом позируют, глядя в камеру.

Instagram @olgaorlova1311

Подписчики Орловой разделились на несколько групп. Одни начали критиковать звезд за фотошоп, который было видно невооруженным глазом.

«Нафотошопились то!»

«Неестественные лица!»

«А через какую программу такое качественное фото делается?», — написала часть фолловеров.

Отдельная критика досталась губам девушек.

«Господи, вы с этими губами, как клоны, надоели»

«Уточки. Губки под копирку»

«Для чего только губы так искусственно делать?» — интересуются подписчики.

Не обошлось и без обожателей.

«Орлова, богиня! Вы чем старше, тем вкуснее! Очень крутая! Все самые лучшие пожелания только вам! Хоть я и девушка»

«Красавицы. Добра, мира и счастья Вам» — умиляются люди.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что муж Бородиной публично призвал звезду прекратить войну.