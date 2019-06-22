Пятый канал нашел пару, которой помогли грифоны на Банковском мосту в Петербурге

Крылатые грифоны на Банковском мосту в Петербурге помогли жениться одной из пар, живущей в Северной столице. Об этом во время беседы с 5-tv.ru рассказал сам глава семьи, о которой идет речь.

По словам Игоря Плотникова, семь лет назад он оставил записку с просьбой к мифическим существам. В тексте он попросил грифонов помочь ему вступить в брак с любимой девушкой и в результате оказался услышанным. Через год пара уже сыграла свадьбу.

Однако про мифических существ Плотников на тот момент забыл. Вспомнил только после их реставрации. Кстати, во время реставрации специалисты и нашли в скульптурах множество записок. Часть текстов из этих посланий разошлась по соцсетям. На одной из фотографий с записками мужчина узнал свой почерк.

Как признаются супруги, после этой истории Банковский мост стал для них особенным местом.

Ранее 5-tv.ru также публиковал часть фотографий с записками. Большинство из них содержат просьбы о благополучии.