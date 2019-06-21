Крылатые львы на Банковском мосту в Петербурге открыли свою тайну

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Найдены записки с просьбами, которые оставляли уверенные в могущественности мифических животных, жители и гости Северной столицы.

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Фото, видео: ТАСС / Петр Ковалев, Пятый канал

Раскрыта тайна одного из символов Санкт-Петербурга — крылатых львов, украшающих Банковский мост в центре Северной столицы.

Записки с просьбами к мифическим существам нашли реставраторы, занимавшиеся восстановлением скульптур.

Большинство записок содержат просьбы о благополучии.

Пятый канал

О решении финансовых трудностей.

Пятый канал

Были и более конкретные, без ложной скромности.

Пятый канал

А также признания в любви к Санкт-Петербургу.

Пятый канал

Пешеходный Банковский мост расположен в самом центре Санкт-Петербурга недалеко от Казанского собора. Он соединяет берега канала Грибоедова. Мост был открыт для движения 24 июля 1826 года.

Свое название сооружение получило по расположенному в непосредственной Государственному ассигнационному банку Российской империи.

Особую известность мосту принесли угловые скульптуры крылатых львов (часто ошибочно именуемых грифонами) работы скульптора Павла Петровича Соколова.

По существующему поверью бытующего с давних времен у студентов Санкт-Петербургского государственного экономического университета (ФИНЭКа), расположенного ныне в здании банка, для успешной сдачи сессии необходимо было попросить об этом одного из крылатых львов и потереть ему лапу.

Согласно другому поверью, все желающие писали свои пожелания на бумаге и оправляли их в пасти львам. Именно эти бумажные просьбы и были обнаружены реставраторами.

Крылатые львы проходили плановый ремонт с января 2017 года, а 19 июня 2019 года их торжественно вернули на историческое место. Ранее 5-tv.ru рассказывал об этом.

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