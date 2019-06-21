Врач назвал причины нарушения психического здоровья Бари Алибасова

Психиатр Дмитрий Клевцов прокомментировал состояние известного продюсера Бари Алибасова, который после отравления токсичным веществом некоторое время находился в медикаментозной коме. По словам специалиста, психическое здоровье музыканта на данный момент подорвано, однако его можно восстановить.

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Как отметил врач, на состояние Алибасова повлияли сразу три фактора: преклонный возраст, хронические заболевания и сильнодействующие препараты. В результате на фоне лечебных процедур и медикаментозной комы организм продюсера сильно ослаб.

«Сама по себе медикаментозная кома может нарушать микроциркуляцию головного мозга. Это, конечно, не критическое состояние, но, тем не менее, может случиться кратковременная ишемия головного мозга и — как следствие — психоз», — объяснил эксперт.

Однако, как отмечают Дни.ру, состояние Алибасова поддается лечению, причем достаточно быстро. Чтобы полностью восстановиться, музыканту потребуется время и силы. Сейчас, по мнению психиатра, музыкант должен находиться под наблюдением врачей, а не вести светскую жизнь и посещать многочисленные телепередачи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что врачи не исключают развитие рака у Бари Алибасова. Продюсер получил ожог пищевода и желудка четвертой (самой тяжелой) степени, выпив жидкость для прочистки труб. Он выжил, поскольку сделал всего один глоток, но последствия такого отравления могут быть самые разные, вплоть до онкологического заболевания.