«Изысканная статуэтка»: дочь Толкалиной показала точеную фигуру в асане дерева

Актриса театра и кино Любовь Толкалина поделилась 21 июня на своей странице в Instagram снимком изящной 18-летней дочери на фоне морского побережья.

«Сегодня Великий день летнего солнцестояния и международный день йоги… Асана счастливого человека да будет доступна земному телу каждого! На фото Мария Михалкова-Кончаловская в асане дерева с бесконечно мощными корнями», — подписала фото артистка.

Многие подписчики перепутали дочь с мамой, подумав, что на фото Любовь Толкалина.

«Это ты?», — спросил актрису Гоша Куценко.

«В какой-то степени», — ответила Толкалина.

Актриса уже давно занимается йогой, постепенно к духовным практикам приобщила и дочь. Мария на фотографии выглядит очень грациозно и гармонично, что отметили фолловеры. Не так давно девушке удалось похудеть на целых 30 килограммов за два года. Теперь она радует поклонников стройной фигурой.

«Такая изысканная статуэтка — фламинго на рассвете! Очень красиво! Или это закат?»;

«Содержание снимка улетное. Какое же красивое человеческое тело. Браво»;

«Какая изящная и худенькая, боже, вы что кушаете?».

«Глаза плачут»: Фанаты Климовой уловили в ее поведении признаки депрессии

Мария родилась в незарегистрированном браке Любови Толкалиной и Егора Кончаловского. Актриса и режиссер официально сообщили о расставании в 2016 году. Отец продолжает поддерживать с дочерью теплые отношения.