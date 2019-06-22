В Петербурге стартовал международный фестиваль «КукART»

В Петербурге открылся 25 международный фестиваль кукольных театров «КукART». Фестиваль станет юбилейным и соберет представителей государственных и негосударственных театров из стран Европы и СНГ.

На открытии «КукART» в субботу, 22 июня, выступил председатель оргкомитета фестиваля народный артист России Владимир Машков, детство которого было тесно связано с театром кукол, и арт-директор фестиваля Давид Бурман.

Машков отметил, что фестиваль является благотворительным и некоммерческим, а это значит, что попасть на спектакли сможет любой желающий. Актер подчеркнул, что «КукART» — это обмен практическим опытом, где начинающие артисты и мастера учатся друг у друга. По его словам, быть актером — это большая мука и великое счастье.

«Я хочу нам и всем вам пожелать успеха. Это 25 лет. Много или мало? Для молодого человека — это вхождение в самую ответственную пору, когда, вот, ты начал жить самостоятельно. Тебе не нужна помощь. Ты должен сам овладевать знаниями и уже делиться ими. Поэтому фестиваль молод, как и эти три богатыря (показывая на коллег из оргкомитета — Прим.ред.). Желаю, чтобы он всегда был таким, каким вы его хотите видеть. И он таким и будет», — заявил Машков на встрече с журналистами.

Мероприятия фестиваля начались в четыре часа утра. Его открыл спектакль Липецкого государственного театра кукол «Сонин секрет». Именно в этот день, 22 июня 1941 года, войска нацистской Германии напали на СССР.

«Мы однозначно помним то, что принесло самое большое горе в ашу страну, и пытаемся передать эту память другому поколению», — подчеркнул арт-директора фестиваля Давид Бурман.

Фестиваль «КукART» продлится в Северной столице до конца июня. Вход для всех зрителей на спектакли, которых будет представлено не менне 60-ти, совершенно бесплатный, благодаря поддержке, полученной организаторами от Фонда президентских грантов.

К слову, фестиваль посвящен 100-летию старейшего в России Санкт-Петербургского театра марионеток имени Евгения Деммен, в репертуаре которого в 1942 году появился антивоенный спектакль «Юный Фриц». Именно с ним артисты театра выступали на передовой. Кукольники в ходе войны погибли, а сами куклы сохранились и их вернули в театр.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Владимир Машков поделился с журналистами самым большим своим детским страхом.