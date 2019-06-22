Стресс на всю жизнь: Владимир Машков рассказал о самом большом страхе

, 19:26 Видео 82

Артист поделился первым актерским опытом.

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Фото, видео: ТАСС / Михаил Метцель, Пятый канал

В Петербурге в субботу, 22 июня, открылся международный фестиваль кукольных и синтетических театров «КУКART», председателем оргкомитета которого стал Владимир Машков. И это не случайно. Отец Машкова работал актером театра кукол, а мама — режиссером. В ходе разговора с журналистами и он поделился самым сокровенным — своим первым актерским страхом.

«На сцену я выползал постепенно, — начал артист, — сначала детство мое прошло рядом с ящиками кукол».

Актерская деятельность Машкова, по его словам, началась в пионерском лагере. Он играл Волка. Ничего страшнее в его жизни не было, признался артист.

«В лагерь приехал театр кукол, а я был как подсадка. Я специально не выходил из автобуса. Когда все дети рассаживались в зале, я, как будто деревенский парень, вставал у стены. И мой папа говорил: „А кто будет Волка играть?“», — вспоминает актер.

Желающих было много, но со скороговорками, которые просил сказать отец артиста, никто не справлялся. Перебрав ряд детей, он якобы замечал, стоящего у стены маленького Володю, который выходил после этого на сцену, говорил скороговорку и что-то пел.

По словам артиста, отец после спектакля вспоминал, что перед выходом к зрителям, он стоял у белой стены, от которой его было совсем не отличить от страха, если бы не клетчатая рубашка. Такой же белый.

«В итоге все прошло хорошо. Но эта стрессовая ситуация осталась со мной на всю жизнь», — признался Владимир Машков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, ради чего Владимир Машков покидает кино.

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