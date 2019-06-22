Куркова прокомментировала слухи о связях с женатым мужчиной

Актриса Равшана Куркова прокомментировала слухи о якобы существующих связях между ней и режиссером Владимиром Битоковым. Как сообщает Teleprogramma.pro, повод для пересудов дал недавний «Кинотавр» — на фестивале в Сочи Куркова и женатый режиссер якобы вели себя как пара.

Актриса изящно прокомментировала эти слухи еврейской пословицей.

«Глухой слышал, как немой рассказывал, как хромой быстро-быстро бежал» , — написала Куркова, дав понять, что между ней и Битоковым есть только дружеские чувства.

Равшана Куркова — российская актриса известная по сериалу «Барвиха», а также фильмам «Про любовь», «Хардкор», «Мамы» и «Любовь в большом городе 2».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Куркова показала, как выглядела в детстве.