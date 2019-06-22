Меган Маркл и принц Гарри разочаровали поклонников своей «сухостью»

Поклонников герцогов Сассекских — Меган Маркл и принца Гарри — расстроило слишком «сухое» поздравление принца Уильяма с Днем Рождения, опубликованное в Тwittеr королевской семьи, передает The Sun.
В пятницу, 21 июня, Уильяму исполнилось 37 лет. По этому случаю Маркл и Гарри поздравили принца лишь комментарием к официальной публикации королевской семьи в честь праздника. Однако пользователи заявили, что лучше бы супруги совсем не поздравляли своего родственника, чем сделали это настолько «сухо», не добавив ни одного пожелания.
«С днем рождения, Ваше Королевское Высочество принц Уильям», — говорится в публикации.
Пользователи сделали вывод, что данная ситуация лишний раз подтверждает, что герцоги Сассекские и Кембриджские общаются между собой очень натянуто. К слову, юзеры «припомнили» Меган Маркл и принцу Гарри очень трогательное поздравление с 98-летием принца Филиппа, которому королевская чета посвятила отдельный пост.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Гарри пытался добиться Дженнифер Энистон.