Меган Маркл и принц Гарри разочаровали поклонников своей «сухостью»

Поклонников герцогов Сассекских — Меган Маркл и принца Гарри — расстроило слишком «сухое» поздравление принца Уильяма с Днем Рождения, опубликованное в Тwittеr королевской семьи, передает The Sun.

В пятницу, 21 июня, Уильяму исполнилось 37 лет. По этому случаю Маркл и Гарри поздравили принца лишь комментарием к официальной публикации королевской семьи в честь праздника. Однако пользователи заявили, что лучше бы супруги совсем не поздравляли своего родственника, чем сделали это настолько «сухо», не добавив ни одного пожелания.

Instagram @kensingtonroyal

«С днем рождения, Ваше Королевское Высочество принц Уильям», — говорится в публикации.

Пользователи сделали вывод, что данная ситуация лишний раз подтверждает, что герцоги Сассекские и Кембриджские общаются между собой очень натянуто. К слову, юзеры «припомнили» Меган Маркл и принцу Гарри очень трогательное поздравление с 98-летием принца Филиппа, которому королевская чета посвятила отдельный пост.

Instagram @sussexroyal

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Гарри пытался добиться Дженнифер Энистон.