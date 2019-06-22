«Собака мордой вниз»: Ирина Пегова встала в позу перед подписчиками

Любимая многими зрителями актриса Ирина Пегова отдыхает в SPA центре Московской области и делится с поклонниками фотографиями. Артистка проходит специальные процедуры для поддержания красоты и здоровья.

Instagram @pegovairina

На одном из последних фото Ирина показала себя в позе «собака мордой вниз», как она выразилась. На коврике актриса занимается йогой в солнечных лучах.

Фанаты поддержали актрису и похвалили ее за непосредственность и отличное чувство юмора:

«Непосредственность и простота, преподносить себя это замечательно»;

«Какая ж вы смешная (мордой вниз), но в то же время труженица и талантище! Обожаем вас!»

«Иришка — это поза солнышко на восходе! А мне бы такую же, ну хотя бы на закате…» — оставили комментарии фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что поклонники полагаю, что Ирина Пегова по-прежнему встречается с танцором Евгением Раевым, который младше ее на 15 лет.