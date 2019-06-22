Взрыв произошел на гидроэлектростанции в Испании

В ходе работа по техническому обслуживанию гидроэлектростанции в испанской провинции Таррагона, что в Каталонии, произошел взрыв. Как сообщает издание El Pais, пострадали не менее четырех человек.

По предварительной информации, один находится в критическом состоянии, еще двое в тяжелом. Двоих наиболее пострадавших в настоящее время вертолетами санавиации доставляют в больницу Барселоны. Остальных туда же каретами «скорой помощи».

Источники издания в компании заявили, что все работы выполняются собственным квалифицированным персоналом. В момент взрыва пострадавшие, приехавшие по длительному контракту из Португалии, выполняли работы по ремонту турбин.

Гидроэлектростанция была построена в 1959 году и начала функционировать в 1966 году. Она управляется Endesa и имеет установленную мощность 262,8 мегаватт.

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