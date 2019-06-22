Фото: Алексей Воробьев с обнаженным торсом поделился собственной философией

Певец Алексей Воробьев поделился со своими подписчиками в Instagram философскими размышлениями по поводу отношений внутри семей. По мнению артиста, семья — это самое ценное, что может быть в жизни человека. Однако столь глубокомысленную публикацию Воробьев решил снабдить фотографией, на которой он запечатлен с обнаженным торсом, чем вызвал бурную реакцию среди поклонниц.
«Самый лучший!» — призналась в комментариях одна из них.
«Огонь!» — добавила другая.
«Боже, ты ослепителен!» — отметила еще одна фанатка.
«Как же горячо!» — прокомментировала подписчица.
«Сексуальность зашкаливает!» — не сдержалась очередная поклонница.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о пикантном видео Воробьева с участием голого мужчины.