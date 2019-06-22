Фото: Алексей Воробьев с обнаженным торсом поделился собственной философией

Певец Алексей Воробьев поделился со своими подписчиками в Instagram философскими размышлениями по поводу отношений внутри семей. По мнению артиста, семья — это самое ценное, что может быть в жизни человека. Однако столь глубокомысленную публикацию Воробьев решил снабдить фотографией, на которой он запечатлен с обнаженным торсом, чем вызвал бурную реакцию среди поклонниц.

Instagram @mr.alexsparrow