«Собираешь трусы парней?»: Воробьев выложил пикантное видео с голым мужчиной

, 14:59 Видео 2 491

Певец заинтриговал подписчиков новой публикацией в Instagram.

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Фото, видео: Instagram @mr.alexsparrow

Известный российский поп-исполнитель Алексей Воробьев опубликовал на своей странице Instagram провокационное видео. На кадрах певец выступает в роли авантюриста, который внимательно наблюдает за тем, как в доме переодевается неизвестный мужчина и, дождавшись момента, когда он разделся до трусов, «похищает» его из квартиры.

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Зачем певцу понадобилось «красть» незнакомца, так еще и в голом виде, для фанатов осталось загадкой. Да и то, что артист следил за мужчиной точно так же, как следят за красивыми дамами, у многих вызвало довольно странные предположения. Сам музыкант признался, что опубликовал отрывок из нового клипа, однако поскольку восстановить сюжет по одному фрагменту оказалось довольно сложно, фантазия поклонников разыгралась не на шутку.

Некоторые из них обратили внимание, что момент «похищения» голого мужчины происходит, когда звучат слова песни «let me kiss you», что означает «позволь мне поцеловать себя». Это навеяло на фанатов мысли о нетрадиционной сексуальной ориентации исполнителя.

«Вы его украли на фразе „let me kiss you“, в этом ответ?» — спросил один из подписчиков.

Другие, зная стиль Воробьева, и его любовь к модной одежде, предположили, что он вторгся в дом молодого человека, чтобы украсть его трусы — вдруг это была эксклюзивная вещь.

«Как Остап Бендер собирал стулья, ты собираешь трусы этих парней? Может, там зашиты бриллианты?»

«Чтобы украсть его эксклюзивные труселя».

«Труселямбы понравились», — написали фолловеры.

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Третьи сочли, что артист превратился в героя-любовника, который хочет справиться со всеми конкурентами.

«Все ради женщин».

«Потому что ты настолько ревнив, что устраняешь всех, кто подошел к ней ближе, чем на метр».

«Ты видишь в нем конкурента», — предположили пользователи.

Сам Воробьев версии подписчиков комментировать не стал.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Воробьев публично признался в любви к певице Виктории Дайнеко. 

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